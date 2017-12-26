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Князєв прокоментував підозру "автомайданівцям" у побитті Барни

Вівторок, 26 грудня 2017, 13:23

Голова Національної поліції Сергій Князєв вважає обгрунтованою підозру трьом учасникам "Автомайдану" в побитті курячими яйцями народного депутата Олега Барни.

Такий висновок можна зробити з його відповіді на запитання журналіста "Української правди" на підсумковій прес-конференції 26 грудня.

Зокрема на зауваження, що стаття, яка інкримінується "автомайданівцям" є серйознішою, хоча раніше подібні дії (народних депутатів неодноразово обливали кефіром, зеленкою чи кидали курячі яйця – ред.) кваліфікувалися як хуліганство, Князєв заявив наступне:

"Завдяки саме журналістам це правопорушення було дуже чітко задокументовано, що певні громадяни вчинили правопорушення стосовно інших громадян. Розслідування ми довели до логічної ситуації, і кілька днів тому особам, яких ми підозрюємо, було оголошено підозру".

"Щодо кваліфікуючих ознак того чи іншого правопорушення хочу нагадати, що прокуратура як наглядовий орган опікується законністю прийняття рішень працівниками поліції… А кваліфікаційні ознаки правопорушень можуть бути відмінні, незважаючи на те, що зовні комусь – не фахівцю – буде здаватись, що це один і той же склад злочину", – заявив також начальник поліції.

Як відомо, правоохоронці повідомили про підозру в побитті курячими яйцями народного депутата Олега Барни активістам "Автомайдану" Сергію Хаджинову, Олегу Пушаку та Богдану Мельнику.

Зокрема підозру оголошено за ч.2 ст.346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, легкі чи середні тілесні ушкодження). Це правопорушення карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Як заявив УП один з керівників "Автомайдану" Олексій Гриценко, за його інформацією, підозра лежала в поліції понад місяць. "А команда надійшла після того, як "Автомайдан" з'їздив до Луценка".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Автомайданполіція
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