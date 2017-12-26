Суд Австрії дав Фірташу відстрочку від екстрадиції в США

Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа з проханням переглянути як помилковий вердикт Апеляційного суду Австрії, який дозволив його екстрадицію в США.

Про це заявив адвокат українського бізнесмена Ленні Дж.Девіс у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Верховний суд постановив призупинити екстрадицію пана Фірташа до розгляду його звернення", - повідомив він.

За його словами, Верховний суд Австрії також призупинив власне розгляд справи до тих пір, поки суд Європейського Союзу не винесе попереднє рішення про можливість застосування Хартії ЄС з прав людини до апеляції проти екстрадиції Фірташа.



Також Девіс, посилаючись на публікацію газети The Hill від 21 грудня, повідомляє про відкликання коаліцією з правозахисних груп скарги, в якій вона просила США включити Фірташа до списку санкцій, відповідно до Глобального акту Магнітського.

Як відомо, 21 лютого Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.

Більше про справу Дмитра Фірташа читайте у статті Української правди "Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа".