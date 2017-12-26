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Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США

Вторник, 26 декабря 2017, 17:32
Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США

Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть как ложный вердикт Апелляционного суда Австрии, который разрешил его экстрадицию в США.

Об этом заявил адвокат украинского бизнесмена Ленни Дж.Дэвис во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", - сообщил он.

По его словам, Верховный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.

Также Дэвис, ссылаясь на публикацию газеты The Hill от 21 декабря, сообщает об отзыве коалиции из правозащитных групп жалобы, в которой она просила США включить Фирташа в санкционный список, в соответствии с Глобальным актом Магнитского.

Как известно, 21 февраля Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.

Более о деле Дмитрия Фирташа читайте в статье Украинской правды "Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа".

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Темы: ФирташСШААвстрия
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