Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США

Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть как ложный вердикт Апелляционного суда Австрии, который разрешил его экстрадицию в США.



Об этом заявил адвокат украинского бизнесмена Ленни Дж.Дэвис во вторник, передает "Интерфакс-Украина".



"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", - сообщил он.

По его словам, Верховный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.

Также Дэвис, ссылаясь на публикацию газеты The Hill от 21 декабря, сообщает об отзыве коалиции из правозащитных групп жалобы, в которой она просила США включить Фирташа в санкционный список, в соответствии с Глобальным актом Магнитского.

Как известно, 21 февраля Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.



Украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.



США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.



Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.



Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.



Таким образом апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.



Более о деле Дмитрия Фирташа читайте в статье Украинской правды "Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа".