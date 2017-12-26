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Бойовики порушують перемир'я обстрілами на двох напрямках - штаб

Вівторок, 26 грудня 2017, 19:14

Проросійські бойовики на Донбасі не припинили обстрілів позицій ЗСУ.

Про це йдеться у зверненні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Впродовж сьогоднішнього дня (вівторка – ред.) загарбники здійснили чотири провокаційні обстріли позицій сил АТО", - повідомили в штабі.

Зокрема, вказується, що обстріли відбулися на Луганському напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки поблизу Луганського.

"А у районі Новолуганського та Золотого активізувалисися ворожі снайпери, які обстрілював опорні пункти украхнської армії. На Донецькому напрямку, в обідню пору, зі стрілецької зброї противник порушував перемир’я біля шахти Бутівка", - сказано у повідомленні.

В штабі заявляють, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Як відомо, вранці у штабі АТО повідомили, що за минулу добу, 25 грудня, бойовики порушили домовленості про припинення вогню на лінії розмежування та обстріляли укріплення сил АТО в районі н.п. Павлопіль і Станиці Луганської.

Українська правда
Теми: АТОДонбас
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