Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: бойовики продовжують зривати "Різдвяне перемир'я"

Вівторок, 26 грудня 2017, 05:26
Доба в АТО: бойовики продовжують зривати Різдвяне перемир'я

За минулу добу, 25 грудня, бойовики порушили домовленості про припинення вогню на лінії розмежування та обстріляли укріплення сил АТО в районі н.п. Павлопіль і Станиці Луганської.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями", - йдеться у заяві. 

На Донецькому напрямку, близько 19:00, російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов’ї.

5 мін калібру 120-мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші опорні пункти біля Станиці Луганської.

У районі населеного пункту Новгородське зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

"Минулої доби російсько-терористичні війська 2 рази порушили режим тиші. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав", - наголосили у штабі.

Режим припинення вогню у зоні АТО погоджено на період новорічно-різдвяних свят з 00:00 23 грудня. Однак, попри домовленості, бойовики вели вогонь по силах АТО, внаслідок чого серед бійців ЗСУ є втрати

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: