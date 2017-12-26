На Київщині затримали жінку: брала хабар автомобілем - прокуратура

На Київщині правоохоронці затримали чиновницю однієї з селищних рад, яка отримала хабар у вигляді автомобіля.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва у Facebook.

Вказується, що жінка – секретар бюджетної комісії.

"Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля "Volkswagen Sharan" та грошових коштів у сумі 5 тисяч гривень. Перша частина хабаря складала 2 тисячі доларів США та була одержана зловмисницею у листопаді поточного року", - йдеться у повідомленні.

"Слідством встановлено, що неправомірну вигоду посадовець зажадала від підприємця за сприяння у прийнятті позитивного рішення головою та членами виконкому селищноï ради про надання дозволу на розміщення двох МАФів на території вказаного селища", - заявляють в прокуратурі.

Жінці готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).