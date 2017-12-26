На Киевщине задержали женщину: брала взятку автомобилем - прокуратура

На Киевщине задержали чиновницу одного из поселковых советов, которая получила взятку в виде автомобиля.



Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева в Facebook.



Указывается, что женщина - секретарь бюджетной комиссии.



"Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5000 гривен. Первая часть взятки составляла 2000 долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.



"Следствием установлено, что неправомерную выгоду чиновник потребовал от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка", - заявляют в прокуратуре.



Женщине готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).