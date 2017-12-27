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Генштаб: Безповоротні втрати ЗСУ у 2017 році - 191 боєць

Середа, 27 грудня 2017, 04:47
Генштаб: Безповоротні втрати ЗСУ у 2017 році - 191 боєць

За 2017 рік безповоротні втрати Збройних сил України складають майже дві сотні військовослужбовців.

Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит ВВС Україна.

Зокрема у повідомленні вказується, що станом на 18 грудня безповоротні втрати української армії у нинішньому році становлять 191 військовослужбовець. Безповоротні втрати включають у себе загиблих у боях, зниклих безвісти та полонених.

Ще 174 бійців були поранені.

А загалом санітарні втрати української армії у 2017 році (поранені, травмовані та хворі) складають 1265 військовослужбовців.

Також у Генштабі додають, що протягом 2017 року на контрактну службу до ЗСУ вступило 35 тис. 220 осіб.

Наприкінці жовтня у Генштабі повідомляли про загальні втрати української армії від початку АТО у квітні 2014 року.

"Станом на 28.10.2017 року, з початку проведення АТО бойові втрати склали 10 710 військовослужбовців Збройних сил України, з них безповоротні 2 333, санітарні - 8 377 (поранені та травмовані внаслідок бойових дій)", - йшлося у тому повідомленні Генштабу.

"Протягом 2016 року внаслідок бойових дій загинуло 212 військовослужбовців ЗСУ, а санітарні втрати склали 1 277 військовослужбовців ЗС України. При цьому небойових втрат було на 65% менше, ніж бойових", - додавали тоді у Генштабі.

Там також відзначали, що "2017 року спостерігається тенденція до значного зменшення, удвічі, небойових втрат у підрозділах ЗС України".

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОГенштаб
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