Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 боец

Среда, 27 декабря 2017, 04:47
Генштаб: Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 боец

За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос ВВС Украина.

В частности, в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойца были ранены.

В целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

В конце октября в Генштабе сообщали об общих потерях украинской армии от начала АТО в апреле 2014 года.

"По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные - 8377 (раненые и травмированные в результате боевых действий)", - говорилось в том сообщении Генштаба.

"В течение 2016 года вследствие боевых действий погибло 212 военнослужащих ВСУ, а санитарные потери составили 1277 военнослужащих ВС Украины. При этом небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых", - добавляли тогда в Генштабе.

Там также отмечали, что "в 2017 году наблюдается тенденция к значительному уменьшению, вдвое, небоевых потерь в подразделениях ВС Украины".

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
Все новости...
Реклама: