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У соцмережах закликають зустріти українців, звільнених з полону

Середа, 27 грудня 2017, 07:03

В соціальних мережах шириться хештеґ #Зустрінь_своїх. Ініціатори акції закликають устріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українців, які мають бути звільнені з полону проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це пише Радіо Свобода.

"Як дістатися? Зі станції метро "Бориспільська" (зелена гілка) завтра приблизно з 17:00 будуть ходити безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі. Можна доїхати своїм ходом на авто або попутками, але врахуйте, що це не знайомий всім аеропорт "Бориспіль", а військовий аеродром… Що з собою брати? По-перше, тепло одягніться. Це не термінал з VIP-зоною. Тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще – прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете", – пропонує один із організаторів акції Юрій Гудименко.

Раніше Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ заявила, що на сьогодні в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 170 громадян України. Представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97-ми.

Кум президента РФ та переговорник від України у тристоронній контактній групі у Мінську Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74". Раніше у понеділок він зустрівся з ватажками ОРДЛО та патріархом РПЦ Кірілом у Даниловому монастирі у Москві. 

"Українська правда" у Threads

Теми: полонені
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