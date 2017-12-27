Україна веде переговори з іще двома лоукостерами – Омелян

Міністерство інфраструктури провадить переговори з іще двома лоукостерами, окрім SkyUp, про вихід на український ринок.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Еспресо.TV у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".



"На початку року ми розпочали переговори з трьома компаніями, я не хотів анонсувати, що може бути три, тому ми обережно говорили про один, який відбувся. Вони оголосили себе цього року. Переговори з двома іншими тривають, я на 80% упевнений, що наступного року вони зайдуть на український ринок", – сказав він.



"Поки що ми говоримо про компанію, яка вже відбулася, це 100% українського приватного капіталу – SkyUp. Дві інші будуть із 49% іноземного капіталу та 51% українського, щоб вони могли здійснювати внутрішні українські рейси", – уточнив Омелян.

Він зазначив, що "вони уважно аналізують ринок - це суттєві капіталовкладення, і вони мають почуватися на 100% захищеними і вірити державі".



Міністр запевнив, що жоден із лоукостерів не матиме преференцій на українському ринку.



"Для нас важливо, щоб це були не лише внутрішні, а й міжнародні авіаперевезення у форматі вільної конкуренції. Ми не хочемо створювати преференції або особливі умови для когось. Умови будуть рівними для всіх. Конкуренція має бути", – заявив Омелян.



Як повідомлялося, новостворена авіакомпанія SkyUp розпочне роботу з квітня 2018 року і в перший рік планує виконання міжнародних чартерних рейсів, а також відкриття регулярних внутрішніх і міжнародних рейсів.



Чартери в 2018 році виконуватимуться з Києва, Харкова, Львова, Одеси й інших міст України за 16 напрямками, серед них: Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аліканте, Тирана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.



Внутрішні рейси будуть запущені наприкінці травня - на початку червня і на першому етапі виконуватимуться з Одеси до Києва, Харкова та Львова.



Міжнародні регулярні рейси в 2018 році планується здійснювати з Києва до Барселони, Дубая та Ларнаки.



Як повідомив під час презентації генеральний директор авіаперевізника Євген Хайнацький, продаж квитків на перші рейси буде відкрито в березні-квітні 2018 року.



Планується, що лише за неповний 2018 рік авіакомпанія обслужить близько 650 тис. українців.



Вартість польоту SkyUp формуватиметься за лоукост-моделлю, без багажу та додаткових послуг. Вона залежатиме від напрямку та часу придбання квитків. Наприклад на маршруті Київ-Одеса квиток коштуватиме від 499 грн в один бік.



ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" зареєстровано в Києві в червні 2016 року. Засновником SkyUp виступило ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби та Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!