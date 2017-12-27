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Украина ведет переговоры еще с двумя лоукостерами – Омелян

Среда, 27 декабря 2017, 09:38

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с еще двумя лоукостерами кроме Sky Up о выходе на украинский рынок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Еспресо.TV во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, поэтому мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя в этом году. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок", – сказал он.

"Пока мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала – Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы", – уточнил Омелян.

По его словам, "они внимательно анализируют рынок - это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству".

Министр заверил, что ни один из лоукостеров не будет иметь преференций на украинском рынке.

"Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создавать преференции или особые условия для кого-либо. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть", – пояснил Омелян.

Как сообщалось, новосозданная авиакомпания SkyUp начнет работу с апреля 2018 года и в первый год планирует выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов.

Чартеры в 2018 году будут выполняться из Киева, Харькова, Львова и Одессы и других городов Украины по 16 направлениям. Среди них: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-Эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние рейсы будут запущены в конце мая - начале июня и на первом этапе будут выполняться из Одессы в Киев, Харьков и Львов.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируется выполнять из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку.

Как сообщил в ходе презентации генеральный директор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий, продажа билетов на первые рейсы будет открыта в марте-апреле 2018 года.

Планируется, что только за неполный 2018 год авиакомпания планирует обслужить около 650 тыс. украинцев.

Стоимость полета SkyUp будет формироваться по лоу-кост модели, без багажа и дополнительных услуг. Она будет зависеть от направления и времени приобретения билетов. Например, на маршруте Киев-Одесса билет будет стоить от 499 грн в одну сторону.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

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Темы: авиатранспортцены
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