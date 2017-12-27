Гройсман ініціює відставку гендиректора "Укроборонпрому"

Прем’єр-міністр ініціює відставку керівника ДП "Укроборонпром" Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам.

Про це Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду, повідомляє "Економічна правда".

"Я дав доручення керівнику "Укроборонпрому" щодо погашення заборгованості перед колективом миколаївського судоремонтного заводу. Контрольний термін - 25 грудня. Станом на 27 грудня заборгованість не погашена", - сказав прем’єр.

"Я чув зворотну інформацію, що вони цього не можуть зробити. Я цього не розумію. Тому я сьогодні підпишу подання на ім’я президента, а раджу керівнику Укроборонпрому сьогодні звільнитись самостійно", - заявив Гройсман.

На його думку, "новий керівник знайде способи погашення заборгованості перед працюючими людьми".

Джерела "Української правди" кажуть, що Романов ще 7 грудня написав на ім'я президента заяву про звільнення "за згодою сторін".

Як відомо, державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", зупинило роботу.

Причиною зупинки в концерні називають відсутність рішення Кабінету Міністрів щодо фінансування утримання ракетного крейсера проекту 1164.

Також зараз арештовані рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі становить понад 58 млн грн.

30 жовтня керівництво "Укроборонпрому" звернулося до секретаря Ради національної оборони і безпеки Олександра Турчинова з проханням сприяти у вирішенні долі стратегічного підприємства.

У грудні Міноборони відмовилося від ракетного крейсера "Україна", який "Миколаївський судобудівний завод" збудував уже на 95%.

"Миколаївський суднобудівний завод" спеціалізується на будівництві суден усіх типів з масою корпуса до 28 тис тонн, а також виконує ремонт судів. З квітня 2011 року завод включений до складу Укроборонпрому.

Зазначимо, що відносно "Укроборонпрому "та його дочірніх підприємств відкрито низку справ. У лютому стало відомо про розслідування Нацполіціі за підозрою про виведення з "Спецтехноекспорту" 91 млн грн через схему експорту обладнання через фіктивні фірми.

У 2015 році було відкрито кримінальне провадження про виплату "Спецтехноекспортом" фіктивних агентських на суму 3,59 млн доларів.

Той же "Спецтехноекспорт" поставляв індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 гривень.

Крім того, НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому" на 39 млн доларів на постачання запчастин для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" було створено в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.