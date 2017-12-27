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Гройсман инициирует отставку гендиректора "Укроборонпрома"

Среда, 27 декабря 2017, 11:13
Гройсман инициирует отставку гендиректора Укроборонпрома

Премьер-министр инициирует отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

Об этом Владимир Гройсман заявил на заседании правительства, сообщает "Экономическая правда".

"Я дал поручение руководителю "Укроборонпрома" по погашению задолженности перед коллективом николаевского судоремонтного завода. Контрольный срок - 25 декабря. По состоянию на 27 декабря задолженность не погашена", - сказал премьер.

"Я слышал обратную информацию, что они этого не могут сделать. Я этого не понимаю. Поэтому я сегодня подпишу представление на имя президента, а советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно", - заявил Гройсман.

По его мнению, "новый руководитель найдет способы погашения задолженности перед работающими людьми".

Источники "Украинской правды" говорят, что Романов еще 7 декабря написал на имя президента заявление об увольнении "по соглашению сторон".

Как известно, государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", остановило работу.

Причиной остановки в концерне называют отсутствие решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164.

Также сейчас арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

30 октября руководство "Укроборонпрома" обратилось к секретарю Совета национальной обороны и безопасности Александру Турчинову с просьбой оказать содействие в решении судьбы стратегического предприятия.

В декабре Минобороны отказалось от ракетного крейсера "Украина", который "Николаевский судостроительный завод" построил уже на 95% .

"Николаевский судостроительный завод" специализируется на строительстве судов всех типов с массой корпуса до 28 тыс тонн, а также выполняет ремонт судов. С апреля 2011 года завод включен в состав Укроборонпрома.

Отметим, что в отношении Укроборонпрома и его дочерних предприятий открыто ряд дел. В феврале стало известно о расследовании Нацполиции по подозрению о выводе со "Спецтехноэкспорта" 91 млн грн из-за схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы.

В 2015 году было открыто уголовное производство о выплате "Спецтехноэкспортом" фиктивных агентских на сумму 3,59 млн долларов.

Тот же "Спецтехноэкспорт" поставлял индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

Кроме того, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" на 39 млн долларов на поставку запчастей для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

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Темы: УкроборонпромКабинет министровГройсманкадры
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