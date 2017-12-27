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Звільнення заручників зсувається в часі

Середа, 27 грудня 2017, 12:19

Обмін українцями, які були в заручниках у бойовиків, та затриманими українською владою на Донбасі відбудеться не раніше 14:00.

Про це повідомила кореспондентка "Громадського ТБ", тоді як раніше обмін очікувався на 13:00.

За даними журналістки, на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет. 

Між тим, колона з українськими заручниками з т.зв. "ДНР" прибула в Горлівку.

 
hromadske.ua

А український літак чекає на звільнених бойовиками заручників, повідомив радник президента Юрій Бірюков.

Як відомо, очікується обмін за формулою "306 на 74" (українська сторона передасть 306 людей, бойовики – 74).

З українського боку в організації та супроводі обміну полонених беруть участь представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, а також експерти Мінської гуманітарної групи, представники СБУ і Міноборони.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненізаручникиДонбас
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