Освобождение заложников сдвигается во времени

Обмен украинцев, которые были в заложниках у боевиков, и задержанных украинскими властями на Донбассе состоится не ранее 14:00.



Об этом сообщила корреспондент "Громадського ТБ", тогда как ранее обмен ожидался на 13:00.



По данным журналистки, на время обмена заложников в районе КПВВ полностью отключат интернет.



Между тем, колонна с украинскими заложниками из т.н. "ДНР" прибыла в Горловку.

А украинский самолет ждет освобожденных боевиками заложников, сообщил советник президента Юрий Бирюков.

Как известно, ожидается обмен по формуле "306 на 74" (украинская сторона передаст 306 человек, боевики – 74).



С украинской стороны в организации и сопровождении обмена пленных участвуют представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, а также эксперты Минской гуманитарной группы, представители СБУ и Минобороны.