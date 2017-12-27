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Кабмін звільнив скандально відому Дєєву та ще одну чиновницю

Середа, 27 грудня 2017, 13:25
Кабмін звільнив скандально відому Дєєву та ще одну чиновницю

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

Про це повідомили "Українські Новини" з посиланням на віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

За словами Розенка, Дєєва звільнилася за власним бажанням.

Крім того, Кабмін звільнив і заступника міністра інфраструктури Надію Казначеєву, яка теж написала заяву на звільнення за власним бажанням. 

Як відомо, Анастасія Дєєва стала заступником міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції у листопаді 2016 року.

До того, як переїхати в Україну, Дєєва жила в Стокгольмі, де, за її ж словами, займалася зеленими технологіями.

Пізніше стало відомо, що Дєєва не пройшла співбесіду із віце-прем’єром Іванною Климпуш-Цинцадзе, хоча глава МВС Арсен Аваков заявляв протилежне.

У соцмережах призначення 24-річної Дєєвої критикували через її вік, а також опубліковані у ЗМІ в фото заступниці Авакова в стилі "ню".

Теми: Кабінет міністрівМВСМінінфраструктури
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