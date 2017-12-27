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Кабмин уволил скандально известную Дееву и еще одну чиновницу

Среда, 27 декабря 2017, 13:25
Кабмин уволил скандально известную Дееву и еще одну чиновницу

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на вице-премьер-министра Павла Розенко.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании правительства.

По словам Розенко, Дєєва написала заявление по собственному желанию.

Кроме того, Кабмин уволил и заместителя министра инфраструктуры Надежду Казначееву, которая также написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как известно, Анастасия Деева стала заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции в ноябре 2016 года.

До того, как переехать в Украину, Деева жила в Стокгольме, где, по ее словам, занималась зелеными технологиями.

Позже стало известно, что Деева не прошла собеседование с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе, хотя глава МВД Арсен Аваков заявлял обратное.

В соцсетях назначения 24-летней Деевой критиковали из-за ее возраста, а также опубликованных в СМИ фото заместителя Авакова в стиле "ню".

Темы: Кабинет министровМВДМининфраструктуры
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