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У МВС показали, яким буде біометричний контроль

Середа, 27 грудня 2017, 15:12

Міністерство внутрішніх справ запевняє, що біометричний контроль при в'їзді до України проходитиме швидко.

На сторінці МВС у Facebook показали, як проходитиме біометричний контроль в аеропортах.

"Швидка приємна процедура – і ви вже в Україні!", – зазначили у відомстві.

Передбачається, що достатньо буде прикласти до системи свій паспорт та звірити відбитки пальців при проходженні контролю.

Як відомо, з 1 січня 2018 року стартує робота національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Відповідне рішення уряд ухвалив 27 грудня.

У середу вже почалося тестування системи біометричного контролю в пунктах пропуску "Гоптівка" (Харківська область) і "Бачівськ" (Сумська область).

Олена Рощенко, УП
Теми: кордонпаспортМВСПрикордонна служба
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