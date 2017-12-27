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На кордоні з Росією вже тестують біометричний контроль

Середа, 27 грудня 2017, 07:49

Біометричний контроль запрацював на кордоні із Росією у тестовому режимі.

В основних пунктах пропуску застосовують спеціальні мобільні комплекси, повідомляє ТСН. Ранок.

Це зроблено для перевірки готовності українських прикордонників до масштабнішого старту, запланованого на 1 січня 2018 року.

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян сказав, що в середу починається тестування системи біометричного контролю в пунктах пропуску "Гоптівка" (Харківська область) і "Бачівськ" (Сумська область).

"Серйозне тестування у нас починається сьогодні саме в цих двох пунктах. Однак запуск системи на кордоні і в міжнародних аеропортах відбудеться, як і заплановано, в понеділок (1 січня)", – сказав він "Інтерфакс-Україна".

Слободян зазначив, що Держприкордонслужба підготувала й оприлюднила відеоролики для іноземців з інструкціями та правилами проходження даної системи контролю при в'їзді в Україну.

З нового року у 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту та в аеропортах запрацює нова система фіксації біометричних даних. Вона не лише дозволяє контролювати термін перебування в країні, але й під’єднана до баз Інтерполу.

Перевірятимуть паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. За словами прикордонників, технічні проблеми з в’їздом в Україну можуть виникнути - лише у туристів, які не мають біометричних паспортів.

Перевірка біометричних даних, що запроваджується на кордоні з 1 січня, не стосуватиметься громадян України, які проживають у Криму.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що система фіксації біометричних даних на прикордонних пунктах пропуску почне працювати вже від 1 січня 2018 року.

За його словами, система допоможе Україні ввійти до десятки країн з найкращою верифікацією осіб, що перетинають кордон.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонпаспортРосіяПрикордонна служба
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