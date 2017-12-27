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Львівський губернатор обіцяє області 3 сміттєпереробних заводи

Середа, 27 грудня 2017, 19:25

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка прогнозує початок будівництва 3 сміттєпереробних заводів на території області в 2018 році.

Про це він розповів на прес-конференції у Львові, передають "Українські новини".

За словами Синютки, заводи планується побудувати в Новому Роздолі Миколаївського району, Дрогобицькому районі й Жовківському районі.

"На три полігони ми вже провели конкурси й сподіваємося, що на початку наступного року розпочнеться будівництво", - сказав він.

Будівництво вестимуть компанії "Вейст Менеджмент Сістемс" (Польща), "Глассворк технолоджі" (Чехія) та "ІЕК" (Львів).

Перед початком будівництва будуть проведені громадські слухання. Також уже проведена робота з рекультивації земельної ділянки на 4 га.

Синютка додав, що у 2017 році в області закрили 52 сміттєвих звалища площею 16 га.

Як відомо, у червні Львівська міська рада погодилась передати функції зі збирання, вивезення та утилізації сміття Львівській ОДА.

Теми: Львівщина
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