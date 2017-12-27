Опубліковано список українців, що повернулися з полону бойовиків
Середа, 27 грудня 2017, 20:19
73 українці повернулися з полону бойовиків ОРДЛО, у списку, серед інших, бійці батальйону "Кривбас" та "кіборги".
Про це повідомляє "Громадське".
У списку звільнених:
- Абрамов О.О.
- Арбузов О.І.
- Ахмеров. А.О.
- Бердник Д.О.
- Бєлов Ю.С.
- Бесараб А.Ф.
- Богдан В.С.
- Бучок В.М.
- Віндюк А.В
- Гайова Г.Л.
- Гашпор К.В.
- Герасименко М.М.
- Гладкий С.В
- Голіков О.О.
- Гулька В.М.
- Даркін О.В.
- Іовов М.М.
- Казначеєв Е.Г.
- Калін О.
- Кириченко О.
- Кодьман О.
- Козловський І.
- Кононенко Є.М.
- Кононенко І.М.
- Костенніков А.Т.
- Канарський О.Г
- Коць Л.Р.
- Кусков О.О.
- Кушпіль О.О.
- Лазаренко О.Ю.
- Левашов Д.О.
- Любчук В.П.
- Ляса І.
- Морозов О.
- Неделяєв Е.В.
- Недосєкін В.Б.
- Новицький А.С.
- Овчаренко В.В.
- Олійник О.
- Петрачкова О.Г.
- Політова О.П.
- Попов О.В.
- Радовець В.Н.
- Радулов С.М.
- Сапожніков І.В.
- Симоненко Є.В.
- Сичов Л.М.
- Сінченко Г.А.
- Соболєв М.В.
- Старченко С.І.
- Тиренко І.В.
- Юрбаш П.В.
- Фомічьов В.І.
- Храмих О.М.
- Чмерук А.В.
- Чулга О.М.
- Чуденцов Є.
- Швайко В.Ю.
- Яковенко І.С.
Прізвища ще 14 звільнених наразі уточнюються.
Як відомо, 27 грудня поблизу Горлівки відбувся обмін: українська сторона передала бойовикам "ДНР" і "ЛНР" 233 особи, а забрала в них 73 заручники.
Одна жінка висловила бажання залишитися на окупованій території.