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Опубліковано список українців, що повернулися з полону бойовиків

Середа, 27 грудня 2017, 20:19
Опубліковано список українців, що повернулися з полону бойовиків
Fb Костянтин Реуцький

73 українці повернулися з полону бойовиків ОРДЛО, у списку, серед інших, бійці батальйону "Кривбас" та "кіборги".

Про це повідомляє "Громадське".

 

У списку звільнених:

  1.     Абрамов О.О.
  2.     Арбузов О.І.
  3.     Ахмеров. А.О.
  4.     Бердник Д.О.
  5.     Бєлов Ю.С.
  6.     Бесараб А.Ф.
  7.     Богдан В.С.
  8.     Бучок В.М.
  9.     Віндюк А.В
  10.     Гайова Г.Л.
  11.     Гашпор К.В.
  12.     Герасименко М.М.
  13.     Гладкий С.В
  14.     Голіков О.О.
  15.     Гулька В.М.
  16.     Даркін О.В.
  17.     Іовов М.М.
  18.     Казначеєв Е.Г.
  19.     Калін О.
  20.     Кириченко О.
  21.     Кодьман О.
  22.     Козловський І.
  23.     Кононенко Є.М.
  24.     Кононенко І.М.
  25.     Костенніков А.Т.
  26.     Канарський О.Г
  27.     Коць Л.Р.
  28.     Кусков О.О.
  29.     Кушпіль О.О.
  30.     Лазаренко О.Ю.
  31.     Левашов Д.О.
  32.     Любчук В.П.
  33.     Ляса І.
  34.     Морозов О.
  35.     Неделяєв Е.В.
  36.     Недосєкін В.Б.
  37.     Новицький А.С.
  38.     Овчаренко В.В.
  39.     Олійник О.
  40.     Петрачкова О.Г.
  41.     Політова О.П.
  42.     Попов О.В.
  43.     Радовець В.Н.
  44.     Радулов С.М.
  45.     Сапожніков І.В.
  46.     Симоненко Є.В.
  47.     Сичов Л.М.
  48.     Сінченко Г.А.
  49.     Соболєв М.В.
  50.     Старченко С.І.
  51.     Тиренко І.В.
  52.     Юрбаш П.В.
  53.     Фомічьов В.І.
  54.     Храмих О.М.
  55.     Чмерук А.В.
  56.     Чулга О.М.
  57.     Чуденцов Є.
  58.     Швайко В.Ю.
  59.     Яковенко І.С.

Прізвища ще 14 звільнених наразі уточнюються.

Як відомо, 27 грудня поблизу Горлівки відбувся обмін: українська сторона передала бойовикам "ДНР" і "ЛНР" 233 особи, а забрала в них 73 заручники.

Одна жінка висловила бажання залишитися на окупованій території.

Теми: заручникиполоненіДонбас
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