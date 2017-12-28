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ОБСЄ за добу зафіксувала 61 вибух на Донбасі

Четвер, 28 грудня 2017, 01:52
ОБСЄ за добу зафіксувала 61 вибух на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 61 вибух у зоні АТО за період з 19:30 25 грудня по 19:30 26 грудня.

Про це йдеться у звіті організації від 27 грудня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши приблизно 60 вибухів супроти 14)", - наголосили в ОБСЄ.

"У Луганській області Місія зафіксувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що й за попередню добу (1 вибух)",- йдеться у звіті.

"Місія зафіксувала бойові броньовані машини, зенітні установки й інші ознаки військової присутності в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 3 бойові машини піхоти (БМП-1) і 2 броньовані розвідувальні машини (БРДМ-2 та БРМ-1К) у м. Попасна (69 км на захід від Луганська)", - повідомили спостерігачі.

"22 грудня СММ зафіксувала 2 зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм) на східній околиці Маріуполя, а також 3 БМП-2, броньовану санітарну машину (МТ-ЛБ С) та траншеї неподалік від с. Гранітне", - підкреслили в Спостережній місії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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