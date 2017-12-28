ОБСЕ за сутки зафиксировала 61 взрыв на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 61 взрыв в зоне АТО за период с 19:30 25 декабря по 19:30 26 декабря.

Об этом говорится в отчете организации от 27 декабря.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав примерно 60 взрывов против 14)", - отметили в ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, и за предыдущие сутки (1 взрыв)", - говорится в отчете.

"Миссия зафиксировала боевые бронированные машины, зенитные установки и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 3 боевые машины пехоты (БМП-1) и 2 бронированные разведывательные машины (БРДМ-2 и БРМ-1К) в г. Попасная", - сообщили наблюдатели.

"22 декабря СММ зафиксировала 2 зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм) на восточной окраине Мариуполя, а также 3 БМП-2, бронированную санитарную машину (МТ-ЛБ С) и траншеи неподалеку от с. Гранитное", - подчеркнули в Наблюдательной миссии.