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В РФ суд зареєстрував позов Telegram проти ФСБ

Четвер, 28 грудня 2017, 03:26

Верховний суд РФ зареєстрував позов компанії Telegram проти ФСБ.

Про це повідомляє сайт суду, передає ЛІГА.нет.

Представники месенджера вимагають визнати незаконним наказ спецслужби надати дані користувачів.

Як відомо, раніше суд в Москві оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів за відмову виконати запит ФСБ про надання інформації для декодування повідомлень користувачів.

Відповідно до оголошених в суді матеріалів адміністративної справи, 12 липня цього року ФСБ направила запит в лондонський офіс Telegram про необхідність надання в термін до 16 липня інформації щодо шести телефонних номерів. Відповіді від Telegram не було.

Після цього, 31 серпня, ФСБ повідомила керівництво месенджера про намір скласти протокол про адміністративне правопорушення за невиконання федерального закону про зберігання, виконанні та передачі інформації, що і було зроблено 14 вересня.

Як повідомлялося, Telegram може припинити ділові зв'язки з Росією і Іраном, оскільки в цих країнах месенджер постійно стикається із звинуваченнями і обмеженнями з боку регулюючих органів.

Теми: РосіяФСБ
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