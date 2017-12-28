Доба в АТО: 4 обстріли, поранено 2 бійців ЗСУ

За минулу добу, 27 грудня, бойовики 4 рази порушили перемир'я – 2 бійці ЗСУ зазнали легких поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири прицільні обстріли позицій Збройних Сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку", – йдеться у заяві.

На Приазов’ї, за світлої пори доби, бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного – спочатку противник з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної українському уряду Саханки, потім – вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки.

У вечірній час ворог з гранатометів та стрілецької зброї порушив перемир’я у передмісті Авдіївки. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався снайпер противника, який обстрілював опорні пункти української армії.

Під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили оборонці Кам’янки.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



