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Сутки в АТО: 4 обстрела, ранены 2 бойца ВСУ

Четверг, 28 декабря 2017, 05:28
Сутки в АТО: 4 обстрела, ранены 2 бойца ВСУ

За прошедшие сутки, 27 декабря, боевики 4 раза нарушили перемирие  2 бойца ВСУ получили легкие ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении",  говорится в заявлении.

На Приазовье, в светлой время суток, боевики провоцировали украинских бойцов на боевые противостояния вблизи Водяного  сначала противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной украинскому правительству Саханки, затем  вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки.

В вечернее время враг из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, который обстреливал опорные пункты украинской армии.

Под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Темы: АТОДонбасс
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