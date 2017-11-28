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Суд поновив на посаді поліцейського, звільненого через перестрілку в Княжичах

Вівторок, 28 листопада 2017, 18:53

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді командира взводу поліції охорони, якого звільнили за причетність до перестрілки в Княжичах в Київській області у грудні 2016 року.

Про це йдеться в постанові суду.

Позивач працював на посаді командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області. За інформацією "Українських новин", його ім’я - Роман Совгира.

Його звільнили за результатами службового розслідування на підставі наказу Національної поліції від 17 січня "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДУР Національної поліції України, Головного управління національної поліції в Києві та Управління поліції охорони в Київській області".

Причина звільнення - незадовільне виконання функціональних обов'язків, а саме - ігнорування вимог відомчих інструкцій, неповідомлення до чергової частини про виявлення слідів злому та непрофесійні дії з організації відпрацювання сигналу "Тривога".

Однак колегія суддів вирішила поновити Совгиру на посаді, бо, на їхню думку, відповідач не надав доказів для підтвердження порушень позивачем посадових інструкцій.

"Суд постановив поновити ОСОБА_1 на службі в поліції на посаді командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області з 01.02.2017р.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судді хотіли витребувати у Нацполіції матеріали службового розслідування стосовно Княжичів. Однак там повідомили, що слідчі генпрокуратури вже вилучили ці матеріали.

В Нацполіції попросили ГПУ скопіювати матеріали та відправити їм, проте в прокуратурі відмовилися це зробити, посилаючись на гриф "секретно" на службовому розслідуванні.

Нацполіція повторно відправила аналогічний запит, але знову отримала відмову.

Крім того, у своєму рішенні судді задовольнили вимогу позивача щодо грошового стягнення, розміром 51, 3 тис. грн за час вимушеного прогулу звільненого співробітника-позивача.

Як повідомлялося, у ніч на 4 грудня 2016 року в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучили вогнепальну зброю.

Згодом водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціясудГенпрокуратура
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