Українці назвали головну подію 2017 року

Експерти і пересічні українці називають подією 2017 року отримання безвізового режиму з Євросоюзом.

Про результати опитування розповіла "Громадському радіо" директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Зокрема на запитання чи збігаються бачення експертів та пересічних громадян стосовного того, що відбувається в країні, вона зазначила наступне:

"Де в чому збігаються, а де в чому – ні. Абсолютно збігаються у питанні "Подія року". Це отримання безвізового режиму. На цю подію вказали люди і експерти самі".

"Потім у нас було питання: "Наскільки для вас особисто важливий безвізовий режим". Очевидно, важливий, оскільки 43% відповідали, що важливо. А я маю сказати, що цей відсоток значно більший, ніж відсоток людей, які мають закордонні паспорти, включаючи і нові паспорти, і старі. Очевидно, люди бачать перспективу для себе або для своїх дітей", – зазначила Бекешкіна.

Водночас, за її словами, експерти більше підкреслюють реформи, говорять про те, що реформи почалися: медична, освітня, пенсійна реформи. Проте пересічні громадяни ще не бачать результатів.

"Що стосується пенсійної реформи, то я б не сказала, що це взагалі реформа, це просто підвищення пенсій, адже реформа буде тільки далі, але саме люди її помітили. В минулому опитуванні 77% простих людей сказали, що не помітили жодної успішної реформи, а найбільш успішною була пенсійна реформа, її зазначили 9%", – каже соціолог.

За словами Бекешкіної, експерти ставляться до медичної реформи краще.

"Але, на мою думку, гірше не буде. Коли ми досліджували це питання, то зрозуміли, що безкоштовної медицини взагалі немає. Лише 11% людей в державних медичних закладах принципово не платили хабарі, і ще 16% людей не платили, бо в них грошей не було. Решта людей платили гроші, в нас немає безкоштовної медицини. Очевидно, те, що буде вносити медична реформа, принаймні, не зіпсує нинішню ситуацію", – зазначила вона.

"…зараз, якщо в пересічного громадянина спитати, а в чому полягає медична реформа, я майже певна, що він не скаже, в чому конкретно вона полягає. Та й інші реформи теж, бо в нас немає комунікації. І в попередньому опитувані лише 5% задоволені комунікацією", – каже Бекешкіна.