Украинцы назвали главное событие 2017 года

Эксперты и рядовые украинцы называют событием 2017 года получения безвизового режима с Евросоюзом.

О результатах опроса рассказала "Громадському радио" директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

В частности, на вопрос совпадает ли видение экспертов и рядовых граждан относительно того, что происходит в стране, она отметила следующее:

"Кое в чем совпадает, а чем-то – нет. Абсолютно совпадают в вопросе "Событие года". Это получение безвизового режима. На это событие указали люди и эксперты сами".

"Потом у нас был вопрос: "Насколько для вас лично важен безвизовый режим". Очевидно, важен, поскольку 43% отвечали, что важен. А я должна сказать, что этот процент значительно больше, чем процент людей, которые имеют загранпаспорта, включая и новые паспорта, и старые. Очевидно, люди видят перспективу для себя или для своих детей", – отметила Бекешкина.

Однако, по ее словам, эксперты больше подчеркивают реформы, говорят о том, что реформы начались: медицинская, образовательная, пенсионная реформы. Однако рядовые граждане еще не видят результатов.

"Что касается пенсионной реформы, то я бы не сказала, что это вообще реформа, это просто повышение пенсий, ведь реформа будет только дальше, но именно люди ее заметили. В прошлом опросе 77% простых людей сказали, что не заметили ни одной успешной реформы, а наиболее успешной была пенсионная реформа, ее отметили 9%", – говорит социолог.

По словам Бекешкиной, эксперты относятся к медицинской реформе лучше.

"Но, по моему мнению, хуже не будет. Когда мы исследовали этот вопрос, то поняли, что бесплатной медицины вообще нет. Только 11% людей в государственных медицинских учреждениях принципиально не платили взятки, и еще 16% людей не платили, потому что у них денег не было. Остальные люди платили деньги, у нас нет бесплатной медицины. Очевидно, то, что будет вносить медицинская реформа, по крайней мере, не испортит нынешнюю ситуацию", – отметила она.





"... сейчас, если у рядового гражданина спросить, а в чем заключается медицинская реформа, я почти уверена, что он не скажет, в чем конкретно она заключается. Да и другие реформы тоже, потому что у нас нет коммуникации. И в предыдущем опросе лишь 5 % были удовлетворены коммуникацией", – говорит Бекешкина.