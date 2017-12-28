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Росія вигнала на навчання 40 кораблів в анексованому Криму

Четвер, 28 грудня 2017, 21:47

В окупованому Севастополі 28 грудня понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують завдання.

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії.

Вказується, що завдання пов’язані з підготовкою до далекого походу, застосуванням озброєння і технічних засобів.

"Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірсу, відпрацьовують прийоми протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.

"Основними завданнями в 2018-му навчальному році для корабельних з’єднань Чорноморського флоту є забезпечення прийому в бойовий склад ЧФ нових кораблів, а також виконання завдань у складі постійного з’єднання ВМФ у Середземному морі", – зазначили у прес-службі.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України називають незаконними російські військові навчання, що проводяться в анексованому Криму.

Українська правда
Теми: КримРосіякораблі
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