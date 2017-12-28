Россия выгнала на учения 40 кораблей в аннексированном Крыму
В оккупированном Севастополе 28 декабря более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.
Указывается, что задачи связаны с подготовкой к дальнему походу, применением вооружения и технических средств.
"Экипажи проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы противодиверсионной деятельности и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
"Основными задачами в 2018-м учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", - отметили в пресс-службе.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины называют незаконными российские военные учения, которые проводятся в аннексированном Крыму.