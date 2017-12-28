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Трамп розчарований інформацією про поставки Китаєм нафти в КНДР

Четвер, 28 грудня 2017, 23:37

Президент США Дональд Трамп після появи інформації щодо поставок Китаєм нафти до КНДР заявив, що "дуже розчарований".

Про це він написав у twitter, пише Радіо Свобода.

"Спіймані на гарячому. Дуже розчарований, що Китай дозволяє нафті йти до Північної Кореї. Мирного рішення північнокорейської проблеми ніколи не буде, якщо таке буде відбуватися й надалі", – написав Трамп.

Раніше південнокорейська газета "Чосон Ільбо" заявляла, що Китай поставляв нафту Північній Корей, порушуючи санкції Організації Об’єднаних Націй. Згідно з повідомленням, кораблі Китаю та КНДР зустрілися в морі для таємної передачі нафти. Пекін заперечує звинувачення.​

Цього року КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти.

У зв’язку з цим Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї, зокрема, 22 грудня організація одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.

Щоб запобігти обходу санкцій всім країнам дають дозвіл на затримання, перевірки і вилучення суден, підозрюваних у незаконному перевезенні вантажів до чи з Північної Кореї. Інші санкції, включені в пакет, передбачають заборону на експорт продовольчих товарів, машин та інших товарів з Північної Кореї.

Теми: санкціїКНДРСШАКитай
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