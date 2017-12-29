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Турецький суд заарештував організатора виставки, на якій був убитий посол РФ

П'ятниця, 29 грудня 2017, 01:46

Суд в Анкарі заарештував організатора виставки, під час якої в минулому році був убитий посол Росії в Туреччині Андрій Карлов.

Про це з посиланням на сайт турецького видання "Сабах" пише Інтерфакс-Україна.

Суд в Анкарі заарештував Мустафу Тимура Озкана - організатора минулорічної виставки, під час якої поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ смертельно поранив посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

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В якості причини арешту Озкана влада вказала "навмисну ​​спробу взяти участь у вбивстві" російського посла.

Крім цього, прокуратура повідомила, що слідчим вдалося отримати всю інформацію з телефону Алтинташа, в рамках спільного з Росією розслідування вбивства Карлова.

За даними "Сабах", в минулий вівторок прокуратура Анкари повідомила, що Алтинташ особисто знав опозиційного проповідника Фетуллаха Ґюлена - лідера організації FETO, який проживає в США.

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Раніше за підозрами в причетності до вбивства російського посла були арештовані п'ять осіб, включаючи трьох поліцейських.

Напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбувся 19 грудня в ході виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

Нападник був убитий в ході операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень.

Теми: ТуреччинаРосія
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