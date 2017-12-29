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Доба в АТО: 6 обстрілів, ЗСУ збили ворожий безпілотник

П'ятниця, 29 грудня 2017, 06:52
Доба в АТО: 6 обстрілів, ЗСУ збили ворожий безпілотник

Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили шість прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожих обстрілів одного українського військового було поранено.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Приазов’ї, бойовики, вели вогонь із 82-мм мінометів та піхотного озброєння по захисниках Павлополя і Талаківки.

У передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався ворожий снайпер, який обстрілював опорні пункти української армії.

З гранатометів та легкого піхотного озброєння агресор вів вогонь по оборонних укріпленнях довкола Верхньоторецького, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали опорні пункти сил АТО поблизу шахти Бутівка.

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Неподалік Курдюмівки близько 22.00 українські військовослужбовці збили російський БПЛА типу "Орлан-10". Зараз тривають пошуки уламків безпілотника.

Проліт безпілотника противника також було зафіксовано у районі Світлодарської дуги.

Слід відмітити, що застосування безпілотних літальних апаратів  заборонене Мінськими домовленостями. 

Теми: АТОбойові діїДонбас
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