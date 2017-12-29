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Сутки в АТО: 6 обстрелов, ВСУ сбили вражеский беспилотник

Пятница, 29 декабря 2017, 06:52
Сутки в АТО: 6 обстрелов, ВСУ сбили вражеский беспилотник

На протяжении прошедших суток российско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Приазовье, боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки.

В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии.

Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Неподалеку Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10". Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.

Пролет беспилотника противника также был зафиксирован в районе Светлодарской дуги.

Следует отметить, что применение беспилотных летательных аппаратов запрещено Минскими договоренностями.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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