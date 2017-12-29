Порошенко назвав головне досягнення України в 2017 році

Президент Петро Порошенко вважає головним досягненням 2017-го року запровадження країнами Євросоюзу безвізового режиму для українських громадян.

Про це він сказав 28 грудня під час робочої поїздки до Одеської області, інформує прес-служба глави держави.

"Безвіз – коли український паспорт почали шанувати. З 11 червня кожен українець, який отримав біометричний паспорт, не стоячи у чергах, не сплачуючи візові збори, не заповнюючи купу нікому не потрібних паперів, може вільно подорожувати Європейським Союзом. Залізну завісу російської імперії чи СРСР зруйновано", – сказав він.

На думку президента, Україна завершує 2017 рік низкою важливих досягнень і успіхів у впровадженні реформ.

Водночас, Порошенко висловив переконання, що цього не достатньо і економіка має підніматися швидко для того, щоб були можливості для реалізації подальших реформ.

Як повідомлялось, за даними соціологічного дослідження фонду "Демократичні ініціативи", експерти і пересічні українці назвали подією 2017 року отримання безвізового режиму з Євросоюзом.