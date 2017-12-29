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В Україні стали більше порушувати свободу слова — ІМІ

П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:20

У 2017 році на неокупованій території України було зафіксовано 274 випадки порушень свободи слова.

Такі результати станом на 28 грудня отримав Інститут масової інформації у своєму дослідженні "Барометр свободи слова".

Зазначається, що ця цифра перевищує результати 2016 року – тоді ІМІ зафіксував 264 порушення свободи слова. Також відомо, що в 2015 році – було 310 таких випадків, у 2014 році – 995.

При цьому, якщо включати дані з окупованих територій, то в 2017 році в Україні було зафіксовано 293 порушення свободи слова.

До трійки категорій-лідерів за кількістю порушень увійшли перешкоджання законній журналістській діяльності, обмеження доступу до публічної інформації та погрози і залякування журналістів.

На четвертому місці опинилися напади і побиття журналістів, на п’ятому – кібератаки.

За даними дослідження ІМІ, основними нападниками на журналістів та порушниками свободи слова у 2017 році були приватні особи, місцева влада та правоохоронні органи.

Крім того, негативною тенденцією є збільшення кількості випадків пошкодження майна журналістів.

У 2017 році регіонами-лідерами порушень (окрім окупованих територій), як і минулого року, стали Київ з областю, Волинь, Миколаївщина, Полтавщина та Одещина.

На окупованих територіях Донецької і Луганської областей ІМІ вдалося зафіксувати лише 3 випадки, що обумовлюється обмеженим доступом українських журналістів до цієї території.

В анексованому Росією Криму у 2017 році зафіксовано 16 випадків порушень свободи слова, що майже вдвічі менше, ніж у 2016 році. Але, зазначає експерт ІМІ Катерина Дячук, таке зменшення говорить не про їхню відсутність, а про обмеження доступу до півострова і контроль російською владою над інформаційним простором.

"Крім того, потрібно враховувати, що велика кількість редакцій виїхала за межі Криму через неможливість там працювати та у зв’язку з тиском окупаційної проросійської влади", – додала вона.

 

Українська правда
Теми: ЗМІсвобода словамедіа
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