Травля собаками и издевательства: 4 политузников везут из Крыма в РФ

Четырех обвиняемых по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" вывезли из СИЗО в Симферополе и доставили в российский Краснодар, ждут этапа в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эмиль Курбединов.

По словам юриста, к нему поступила информация о Вадиме Сируке, Эмир-Усеине Куку, Инвере Бекирове и Арсене Джеппарове, которые уже находятся в Краснодаре. Их вывезли из Симферопольского СИЗО для этапирования в Ростов-на-Дону.

"Издевательства, травля собаками, жесткие "шмоны", отобрали вещи, угрозы - вот как встретил Краснодар четырёх политузников!" - пишет Курбединов.

В частности, собак натравливали на крымских мусульман Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука.

"Их вывели из транзитной камеры, травили собаками, пинали, обещали "потерять" на этапе. Это происходило вчера или позавчера, что сейчас с ними - неизвестно. В преддверии длинных праздников подобное слишком тревожит.

Обратился в Краснодарскую ОНК (общественную наблюдательную комиссию), там обещают помочь", - рассказывает адвокат Эмир-Усеина Куку Александр Попков.

Как известно, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил предварительное заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" на 10 января, поскольку обвиняемых не привезли в город.

4 декабря в оккупированном Симферополе на выездном заседании Ростовский окружной военный суд продлил арест шестерым фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслиму Алиеву, Эмиру-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову до 27 мая 2018 года.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

Первых четырех обвиняемых в ялтинском "деле Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинець Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Другие два фигуранта "дела" Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.