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Фігуранта ''справи Веджіє Кашки'' обстежили лікарі

П'ятниця, 29 грудня 2017, 16:22

Фігурант "справи Веджіє Кашки" активіст Асан Чапух пройшов медичний огляд в лікарні в Сімферополі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на його адвоката Айдера Азаматова.

Він зазначив, що вони очікують висновків лікарів після новорічних свят.

"Йому трохи легше, може рухатися сам, але потребує допомоги. Його ліва нога постійно німіє, ліва рука візуально менша від правої, кровообіг поганий. Йому важко говорити, дихати йому вже легше, є проблема з оком ... На мою думку, він повинен перебувати не в СІЗО, де практично немає медичного спостереження, а в лікарні", – розповів адвокат.

Водночас Чапух відмовився від перебування у медсанчастині.

"Мотивував він свою відмову тим, що в медсанчастині за ним нікому доглядати, в СІЗО ж є співкамерники, які допомагають пересуватися, поки він буде в камері. Його родичі передали препарати, завдяки яким його стан стабільний. Але свята в Криму триватимуть до 9 січня, а препаратів вистачить до 5 січня", – пояснив Азаматов.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму.

Теми: Кримкримські татариРосія
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