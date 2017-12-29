МОК схвалив нейтральну форму для російських спортсменів на Олімпіаду

Міжнародний олімпійський комітет схвалив дизайн нейтральної форми російських спортсменів на зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Про це повідомила засновниця компанії-виробника форми, передає "Медуза".

За її словами, з форми забрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії.

Замість них лише буде емблема OAR – Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з Росії).

Сама форма матиме три основні кольори- сірий, білий і червоний.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.