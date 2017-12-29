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Порошенко створив новий суд замість Печерського й Голосiївського райсудiв

П'ятниця, 29 грудня 2017, 20:03
Порошенко створив новий суд замість Печерського й Голосiївського райсудiв

Президент Петро Порошенко створив Третiй окружний суд Киева замiсть Печерського и Голосiївського районних судiв столицi.

Про це йдеться в указi №449 вiд 29 грудня, передають "Українськi Новини".

Зазначається, що цим указом Порошенко лiквiдував 117 районних судiв i створив замiсть них 50.

Зокрема, лiквiдовано всi 10 райсудiв Киева - Печерський, Солом'янський, Голосiївський, Подiльський, Святошинський, Дарницький, Днiпровський, Оболонський, Деснянський i Шевченкiвський.

Замiсть них створили Перший окружний суд (Деснянський i Днiпровський райони), Другий окружний (Дарницький район), Третiй окружний (Печерський i Голосiївський райони), Четвертий (Святошинський i Солом'янський райони), П'ятий (Шевченкiвський район) i Шостий окружний суд (Подiльський i Оболонський райони).

Крiм того, вищезазначеним указом Порошенко лiквiдував 25 мiськрайонних i створив 25 окружних судiв обласних центрiв.

Крім того, указом створено ще 205 окружних судiв завдяки реорганiзацiї районних.

Теми: судПорошенко
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