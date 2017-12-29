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Порошенко создал новый суд вместо Печерского и Голосеевского райсудов

Пятница, 29 декабря 2017, 20:03
Порошенко создал новый суд вместо Печерского и Голосеевского райсудов

Президент Петр Порошенко создал Третий окружной суд Киева вместо Печерского и Голосеевского районных судов столицы.

Об этом говорится в указе №449 от 29 декабря, передают "Украинские Новости".

Отмечается, что этим указом Порошенко ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50.

В частности, ликвидирован все 10 райсудов Киева - Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский.

Вместо них создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).

Кроме того, вышеуказанным указом Порошенко ликвидировал 25 горрайонных и создал 25 окружных судов областных центров.

Кроме того, указом создано еще 205 окружных судов благодаря реорганизации районных.

Темы: судПорошенко
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