Порошенко создал новый суд вместо Печерского и Голосеевского райсудов

Президент Петр Порошенко создал Третий окружной суд Киева вместо Печерского и Голосеевского районных судов столицы.

Об этом говорится в указе №449 от 29 декабря, передают "Украинские Новости".



Отмечается, что этим указом Порошенко ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50.



В частности, ликвидирован все 10 райсудов Киева - Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский.



Вместо них создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).



Кроме того, вышеуказанным указом Порошенко ликвидировал 25 горрайонных и создал 25 окружных судов областных центров.



Кроме того, указом создано еще 205 окружных судов благодаря реорганизации районных.