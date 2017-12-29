Суд продовжив тримати під вартою підозрюваного у вбивстві військового ВМС ЗСУ на Одещині

Суд в Одеській області продовжив на два місяці термін тримання під вартою екс-правоохоронця Володимира Злого, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця Військово-морських сил України Арслана Шейхова.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає "УНІАН".

"За клопотанням Роздільнянської місцевої прокуратури судом продовжено термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві з необережності матроса Військово-морських сил України", - повідомили в прокуратурі.

26 грудня до суду передано обвинувальний акт стосовно Злого. Зазначається, що вже призначено судове засідання для розгляду обвинувального акта по суті.

Як відомо, 13 серпня 2017 року повідомлялося, що в Одеській області вбито військовослужбовця Військово-морських сил ЗС України Арслана Шейхова.