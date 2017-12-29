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Суд продолжил держать под стражей подозреваемого в убийстве военного ВМС ВСУ в Одесской области

Пятница, 29 декабря 2017, 21:31

Суд в Одесской области продлил на два месяца срок содержания под стражей экс-милиционера Владимира Злого, которого подозревают в убийстве военнослужащего Военно-морских сил Украины Арслана Шейхова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает "УНИАН".

"По ходатайству Раздельнянской местной прокуратуры судом продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве по неосторожности матроса Военно-морских сил Украины", - сообщили в прокуратуре.

26 декабря в суд передано обвинительное заключение в отношении Злого. Отмечается, что уже назначено судебное заседание для рассмотрения обвинительного акта по существу.

Как известно, 13 августа 2017 сообщалось, что в Одесской области убит военнослужащий Военно-морских сил ВС Украины Арслан Шейхов.

Темы: Одесская областьсуд
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