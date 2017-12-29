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Танкери РФ постачали паливо в КНДР – Reuters

П'ятниця, 29 грудня 2017, 22:40

За останні місяці російські танкери постачали паливо в Північну Корею щонайменше три рази, вони передавали вантажі у морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела-високопосадовця.

За їхніми словами, цими діями Росія порушує санкції ООН.

Агентство вказує на те, що контрабанда палива з Росії до КНДР переросла у завантаження вантажів на морі. Ще у вересні Reuters повідомляло, що кораблі Північної Кореї плавали прямо з Росії до своєї батьківщини.

"Російські судна неодноразово порушували санкції з перевезенням нафтопродуктів з кораблів до кораблів", - сказало перше джерело на умовах анонімності.

Друге джерело також підтвердило існування російської судноплавної торгівлі паливом з Північною Кореєю. Однак воно заявило, що немає доказів участі уряду Росії в останніх трансферах.

"Немає ніяких доказів того, що це підтримується російським урядом, але ці російські судна продовжують життєвий шлях північнокорейським", - заявило друге джерело, яке працює у сфері європейської безпеки.

Reuters зазначає, що обидва джерела вказали на дані морської розвідки та супутникові знімки суден, які плавають з російських далекосхідних портів у Тихому океані.

Однак вони відмовилися розкривати подальші подробиці журналістам, зазначивши, що вони були засекречені.

Міністерство закордонних справ Росії та митна служба РФ відмовилися коментувати цю інформацію. Крім того, власник одного корабля, звинуваченого у контрабанді нафти до Північної Кореї, заперечує таку діяльність.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розчарований" тим, що Китай постачає нафту Північній Кореї.

Раніше Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Північної Кореї 22 грудня у відповідь на нещодавній запуск міжконтинентальної балістичної ракети, намагаючись обмежити доступ країни до перероблених нафтопродуктів та сирої нафти, а також блокувати заробітки від працівників за кордоном.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКНДР
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