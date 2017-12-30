Доба в АТО: 6 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув
Субота, 30 грудня 2017, 05:28
За минулу добу, 29 грудня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 2 – травмовані.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші", – йдеться у заяві.
На Луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах довкола Луганського.
На Донецькому напрямку противник неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка.
Гранатомети і легке піхотне озброєння загарбники застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.