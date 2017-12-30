Сутки в АТО: 6 обстрелов, 1 боец ВСУ погиб
За прошедшие сутки, 29 декабря, боевики 6 раз нарушили перемирие – 1 боец ВСУ погиб, еще 2 – травмированы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины", – говорится в заявлении.
На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорных пунктах возле Луганского.
На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле шахты Бутовка.
Гранатометы и легкое пехотное вооружение боевики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецкого.