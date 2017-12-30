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Ізраїль офіційно повідомив про вихід з ЮНЕСКО

Субота, 30 грудня 2017, 08:28

У п’ятницю Ізраїль офіційно оголосив про вихід із Організації ООН з питань освіти, науки і культури.

Про це повідомила генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передає "Deutsche Welle".

Азуле додала, що "дуже сильно шкодує" щодо цієї події.

Рішення Ізраїлю має набути чинності 31 грудня 2018 року.

Як відомо, 12 жовтня Сполучені Штати оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури.

Одна із причин виходу із організації - протест проти антиізраїльської позиції ЮНЕСКО.

Через кілька годин після рішення США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав доручення дипломатам почати підготовку виходу країни із ЮНЕСКО.

Теми: ІзраїльООН
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