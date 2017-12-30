Рятувальники попередили про небезпеку лавини в Карпатах
Субота, 30 грудня 2017, 09:36
Рятувальники попередили про високий рівень небезпеки сходження лавини у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей у суботу.
Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"За даними УкрГідрометцентру, 30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, у суботу та неділю в Україні очікують плюсову температуру, подекуди дощ та мокрий сніг.
Українська правда